Milan, Il Giornale: "Piatek fa sognare sulle orme di Sheva"

Il quotidiano Il Giornale in edicola stamane si sofferma su Piatek dopo il super esordio da titolare del polacco. L’ex Genoa è stato subito decisivo. Ma non è tanto la prova offerta contro il Napoli quanto i numeri a suggerire l’entusiasmo dei suoi nuovi tifosi, che gli hanno già confezionato un motivetto tutto per lui: 8 gol in Coppa Italia in tre sfide non sono una striscia banale. Nei paragoni c’è unanimità di giudizio. Per Gattuso somiglia a Tomasson, per qualche altro esponente ricorda da vicino la parabola di Shevchenko.