Milan, il leader è Tonali. Gazzetta: "Sandro vuol dire Milan"

Dopo aver deciso il match di ieri contro il Verona, La Gazzetta dello Sport celebra il ruolo di Sandro Tonali all’interno del Milan. Nello stadio in cui si sente a casa, dove ha segnato la metà dei suoi gol in rossonero, il centrocampista diventa sempre di più il centro dell’universo milanista: è il punto fisso di un sistema che fa luce ovunque. Segna, conclude, crea, poi duella, recupera e contrasta. Un giovane ormai abituato al comando, un neo patentato - si legge – che pilota la squadra al vertice. Sale in cattedra il giorno in cui Leao non brilla e Giroud sbaglia clamorosamente. Ovunque il Milan abbia bisogno di lui, Tonali c’è.