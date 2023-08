Milan, il mercato non finisce. Tuttosport: "In agenda un centrale italiano per le liste"

vedi letture

Il mercato del Milan pare non finire mai. Tuttosport oggi in edicola ha scritto così in merito al ruolo di difensore centrale: "In agenda c'è pure l'arrivo di un difensore centrale italiano per le liste". Con l'addio di Matteo Gabbia finito al Villarreal in prestito secco, i rossoneri cercano un quinto centrale in attesa di capire le sorti di Caldara. Tanto meglio se questo è italiano, per tutta la questione riguardante le liste europee e le loro stringenti regole.