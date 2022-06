Milan, il Newcastle in pressing su Botman. Tuttosport: "Il giocatore ha scelto i rossoneri"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Tra il Milan e Botman c'è il Newcastle. Il club inglese si è infatti inserito nella trattativa per il difensore offendo al Lille 40 milioni di euro. L'offerta milanista, invece, si aggira attorno ai 30 ma i rossoneri hanno dalla loro la volontà del giocatore che ha fatto sapere al Club di avere già scelto Milano. Con lui, Maldini e Massara hanno già trovato un accordo sull'ingaggio che si basa su un quinquennale da 3 milioni netti a stagione, più bonus. Con l'ex Ajax che fa resistenza, il Newcastle potrebbe decidere di farsi da parte, ma quel che è certo è che il Lille non ha più l'esigenza di vendere entro il 30 giugno, avendo ricevuto la decisione dell'organo di controllo finanziario francese che non applicherà nessuna sanzione al Club. Nelle prossime ore se ne saprà di più, come riporta Tuttosport.