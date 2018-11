C’è spazio per i rossoneri, impegnati nel posticipo contro l’Udinese, sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione. "A Udine coi cerotti ma senza scelta", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Vincere per restare in alta quota". Una gara da non sbagliare per la squadra di Gattuso, chiamata a difendere il quarto posto in classifica.