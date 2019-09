C’è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Conti e Calabria scalpitano", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge, sempre in taglio basso: "Il Milan conta su di loro". Sarà un bel duello, quello tra i due terzini, con Davide che parte in pole. Ma occhio a Conti, il quale ha scelto di rimanere in rossonero per giocarsi le sue carte.