C’è spazio anche per le strategie di mercato del club rossonero sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina. "Milan, frenata Torreira", titola il Quotidiano Sportivo in taglio alto. L’uruguaiano dell’Arsenal resta il primissimo obiettivo per il centrocampo, ma la strada appare in salita. Capitolo ex: l’Atalanta - si legge - "vuole Montolivo".