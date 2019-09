C’è spazio anche per i "guai del Milan" sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Giampaolo al bivio", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Cambiare subito per non affondare. Giovedì a Torino altro ribaltone per i rossoneri". Una sfida, quella contro il Toro, quasi decisiva per le sorti della squadra milanista e del suo allenatore.