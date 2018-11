Milan, il QS in prima pagina: "Higuain che stacanovista"

La rincorsa del Milan verso il quarto posto e la zona Champions League è ostacolata, negli ultimi mesi, dai numerosi infortuni che hanno colpito la rosa di Gennaro Gattuso. Per questo motivo, la dirigenza rossonera si muoverà a gennaio sul mercato. Secondo voi,...

Questo il tabellone completo della prossima giornata, la decima, del campionato Primavera 1. Il Milan sarà impegnato contro il Sassuolo in trasferta. Atalanta-Chievo Verona Cagliari-Udinese Empoli-Juventus Fiorentina-Sampdoria Genoa-Palermo...

Per commentare il possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera. Ecco le sue parole anche sul mercato di gennaio dei rossoneri: Questa mattina, sul Corriere della...

Anche per la stagione calcistica 2018/2019 e per il sesto anno consecutivo Fujitsu Climatizzatori sarà partner di AC Milan, un sodalizio che entrambe le società hanno voluto valorizzare con un momento istituzionale insieme a Daniele...

Cosenza, il ds Trinchera sul mercato di gennaio in Serie A: "Non mi aspetto grandi colpi, ma credo nel ritorno di Ibra al Milan"

Eurorivali - Dudelange, pari e 2° posto che sfuma. Il problema è in difesa

ESCLUSIVA MN - Antinelli: "Gattuso merita solo applausi per ieri. I cambi nel finale non sempre portano benefici. Ibra? Messaggio forte di Elliott"

​​​​​​​Milan, da qui a fine anno il calendario non è impossibile: è il momento di dare un'accelerata

Milan, ieri sera Conti era pronto ad entrare nel finale: il ritorno in campo è sempre più vicino

Paquetà saluta il Flamengo: "Pronto per la nuova avventura, ma credo sarà solo un arrivederci"

De Bellis: "Ibra importante anche per la crescita di Cutrone, avrebbe davanti un monumento"

Sconcerti: "Campionato tradito se conta soltanto un posto in Champions"

Roma, Kolarov è certo: "Arriveremo nelle prime quattro in campionato"

Gattuso esalta la forza psicologica della squadra: "Il Milan non muore mai"

MTV - Milan senza cambi: l'ultima volta in un Milan-Juve di 26 anni fa con Capello in panchina

TMW - Dunga: “Milan, Paquetà grande colpo. Non gli manca nulla, deve solo imparare il calcio italiano"

Gattuso su Conti: "Ieri stava per entrare prima del nostro gol, sta bene"

Evra a Bonucci: "Al Milan col c***o che giocavi la Champions, il sorriso è tornato"

Conti carica: "Ultimi minuti non ci hanno premiato, ma non ci buttiamo giù. Sempre pronti!"

Calcio: Rizzoli, più gialli per proteste

LA LETTERA DEL TIFOSO: "Bravo Rino, ma per la Champions devi crescere anche tu!" di Fabio

Figc, club esclusi se non pagano stipendi

Pellizzari: "Gattuso poteva spezzare l'assedio con i cambi ma non voleva fare danni in una gara che stava vincendo"

Una gara senza cambi, l'ultimo precedente in Serie A risale al 2014

Fiorentina, Davide Astori entra nella hall of fame viola

La Gazzetta dello Sport: "Tra Salvini e Gattuso la pace arriva via sms"

Milan, il QS in prima pagina: "Higuain che stacanovista"

La Stampa: "Salvini come Berlusconi, ma Gattuso non perde palla"

Il Giornale - Dietrofront Salvini: "Stima per Gattuso"

Gazzetta - Milan, avanti per Christensen: i rossoneri incontrano il Chelsea, può arrivare in prestito

Il QS in edicola stamane dedica spazio in prima pagina alle vicende del club rossonero: "Milan, Higuain che stacanovista", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, che poi torna sulla querelle esplosa nel dopo-gara dell’Olimpico tra il vicepremier Matteo Salvini e il tecnico milanista Gennaro Gattuso: "Sms di pace", scrive il QS, confermando così il chiarimento avvenuto tra i due al telefono. La questione, dunque, è ufficialmente rientrata.

