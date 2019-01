Milan, il QS in prima pagina: "Piatek parte fortissimo"

C’è spazio anche per la società milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione. "Milan, Piatek parte fortissimo", titola il Quotidiano Sportivo, che poi - sempre in taglio alto - riporta alcune dichiarazioni del bomber ex Genoa: "Rossonero fin da bimbo, qui per la Champions". L’attaccante polacco - si legge - ha le idee chiare: "Con Cutrone davanti possiamo fare tanti gol".