C’è spazio anche per le due milanesi sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. Per quanto riguarda i rossoneri, il Quotidiano Sportivo titola: "Milan, c’è Massara in alternativa a Tare". Maldini e Gazidis sono ancora alla ricerca di un direttore sportivo, dopo il “no” del manager albanese, che ha deciso di rimanere alla Lazio. In pole c’è l’ex ds della Roma.