Milan, il QS titola: "Colombo in Portogallo alla conquista dell’Europa"

Anche il QS in edicola questa mattina dedica spazio alla squadra di Pioli in vista del playoff di Europa League, in programma questa sera in Portogallo (fischio d’inizio alle ore 21). "Milan, Colombo in Portogallo alla conquista dell’Europa", titola il Quotidiano Sportivo, ponendo l’accento sul giovane centravanti rossonero, che dovrebbe partire dal primo minuto nel cuore dell’attacco milanista.