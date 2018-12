Milan, il QS titola: "Crisi Pipita, pazza idea Quagliarella"

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione, che pone l’accento sulle le strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione di gennaio. "Crisi Pipita, pazza idea Quagliarella per il Milan", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, secondo cui il bomber blucerchiato starebbe "parlando di rinnovo con la Samp". Leonardo, dunque, sta pensando all’esperto attaccante, ma non sarà un’operazione facile.