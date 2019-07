Milan, il QS titola: "È il giorno di Leao e Duarte in rossonero"

C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per il mercato milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che di spalla titola: "È il giorno di Leao e Duarte in rossonero". I due sono attesi a Milano in giornata: visite mediche e poi firme. Capitolo calendario: "Partenza boom", scrive il QS, che poi aggiunge: "Nasce la nuova Serie A: Juve-Napoli subito alla seconda. E il derby di Milano alla quarta".