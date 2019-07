Milan, il QS titola: "Giampaolo in ansia per l’infortunio di Hernandez"

C’è spazio anche per le vicende del club milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che torna sull’amichevole di Kansas City. "Il Milan stecca col Bayern (0-1)", titola il Quotidiano Sportivo in merito all'esordio della squadra nell'International Champions Cup 2019, con "Giampaolo in ansia per l’infortunio di Hernandez". Insomma, primi "problemi per i rossoneri", alle prese con una "infermeria già piena".