Milan, il QS titola: "Higuain, un riscatto sempre più lontano"

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione, che si sofferma sul Pipita alla luce delle sue recenti (deludenti) prestazioni. "Higuain, un riscatto sempre più lontano", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Non gli resta che il gol". Il centravanti argentino non segna dal 28 ottobre: l’acquisto definitivo da parte del club rossonero non è scontato. In estate Leonardo e Maldini potrebbero scaricare il giocatore rispendendolo alla Juventus.