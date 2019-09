Il QS-La Nazione in edicola questa mattina si sofferma in prima pagina sul match tra Torino e Milan (fischio d’inizio alle 21). "Leao-Piatek per dare fiato a Giampaolo", titola il Quotidiano Sportivo, evidenziando così le scelte del tecnico rossonero, il quale sembra intenzionato a puntare nuovamente sul giovane centravanti portoghese, dopo l’ottima prestazione offerta nel derby con l’Inter.