Milan, il QS titola: "Maldini insiste per Tare. Galli il piano B"

C’è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Milan, Maldini insiste per Tare", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Galli il piano B". I vertici di via Aldo Rossi, dunque, sono alla ricerca di un direttore sportivo. L’attuale manager della Lazio è in pole, ma Lotito non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Nel frattempo, in attesa di novità su questo fronte, "la Uefa sospende la sentenza" sul Fair Play Finanziario.