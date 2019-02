Milan, il QS titola: "Piatek per blindare il quarto posto"

C’è spazio anche per la sfida tra giallorossi e rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Milan, Pitek per blindare il quarto posto", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Alle 20.30 in casa della Roma". Una gara importantissima per il Milan di Gattuso, l’ennesimo esame di maturità contro una diretta avversaria nella corsa Champions. Un solo punto separa le due squadre: in palio c’è molto più dei 3 punti.