Milan, il QS titola: "Piatek per rispondere alle romane"

C’è spazio anche per i rossoneri, impegnati questa sera contro il Cagliari, sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione. "Milan, Piatek per rispondere alle romane", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, che chiama in causa il “pistolero”. Rino Gattuso si affida nuovamente al centravanti polacco, decisivo contro Napoli (in Coppa Italia) e Roma. Il giovane attaccante ha messo nel mirino i sardi, contro i quali non è andato a segno con la maglia del Genoa.