C’è spazio anche per le vicende della società milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Milan, primi guai", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge, sempre in taglio basso: "Biglia ko, a Udine Calhanoglu regista?". Insomma, subito una "tegola" per Marco Giampaolo, che dovrà rinunciare all’esperienza dell’argentino, bloccato da un problema all’adduttore.