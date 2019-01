Milan, il QS titola: "Rino blocca Higuain"

C’è spazio anche per le vicende della società milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione. "Rino blocca Higuain", titola il Quotidiano Sportivo, che riporta anche una dichiarazione di Gattuso in merito al futuro del Pipita: "Spero resti a lungo". Ancora il QS, sempre in taglio alto: "Samp-Milan alle 18, rossoneri divisi tra campo, mercato e battaglia con la Uefa". Per quanto riguarda la sfida di questa sera in Coppa Italia, Paquetà sarà "subito titolare".