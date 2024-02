Milan, in attacco assalto a Zirkzee e Sesko. Gazzetta: "Poi un difensore: tre nomi"

Il Milan volge lo sguardo anche all’estate, quando probabilmente uno tra Giroud e Jovic (se non entrambi) saluteranno e ci sarà da metter mano all’attacco. La dirigenza vuole rimettere in piedi una squadra da scudetto ed è per questo, scrive La Gazzetta dello Sport, che il prossimo centravanti sarà un nome giovane ma già affermato. In tal senso, gli obiettivi dei rossoneri sono al momento due: Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko.

Secondo la Rosea, l’olandese del Bologna, però, convince di più: conosce la Serie A e ha i mezzi tecnici per muoversi in tutte le zone dell’attacco. Su di lui hanno messo gli occhi in tanti club - dalla Premier al Bayern, che vanta una clausola di riacquisto per 40 milioni - ma Zirkzee vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Italia, prima del grande salto in Inghilterra: a 22 anni, c’è tempo per crescere. In questo senso può muoversi il Milan, provando ad anticipare la concorrenza. Si partirà verosimilmente da quei 40 milioni di valutazione che potrebbe garantire il Bayern, poi si vedrà. La sensazione è che quella cifra, nelle valutazioni degli emiliani, sia destinata a salire. Potrebbe bastare invece per vestire Sesko di rossonero, centravanti del Lipsia che ha scalato gerarchie nelle preferenza della dirigenza, superando anche David del Lille.

Un’altra priorità del mercato estivo però, aggiunge il quotidiano, sarà un difensore centrale. In prima fila ci sono Maxence Lacroix del Wolfsburg e Lilian Brassier del Brest: sul primo il Milan ha sondato il terreno, sul secondo ha trattato con il club francese a gennaio. Entrambi andranno in scadenza tra un anno e questo potrebbe consentire ai rossoneri di spuntare uno sconto sul prezzo. Sullo sfondo, l’opzione a costo zero: Tosin Adarabioyo, a fine contratto con il Fulham.