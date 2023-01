Milan, in attacco un innesto potrebbe essere d'aiuto

MilanNews.it

Come scrive il Corriere della Sera, il problema del Milan è che al completo non lo è mai, e non lo sarà nemmeno a Riad: l'obiettivo è quello di recuperare Rebic, mentre per Origi ci vuole tempo fino a che torni nella miglior condizione. Ibrahimovic invece è un'incognita: non c'è una data per il suo rientro in campo. Tra gli osservati c'è anche Colombo, ma prima dell'estate non rientrerà a Milano.