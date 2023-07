Milan in positivo. Il Qs: "Austerity e cessioni, il bilancio ora sorride"

MilanNews.it

Il Qs questa mattina analizza la situazione finanziaria del Milan che, per la prima volta dal 2006 a oggi, potrebbe ritrovare un bilancio in attivo. Il titolo recita: "Milan in positivo. Austerity e cessioni, il bilancio ora sorride". Che il club di via Aldo Rossi fosse sulla buona strada per ritornare sopra il livello del mare a livello economico era chiaro sin dai tempi di Elliott: di certo non ce lo si poteva aspettare così presto.

La cavalcata in Champions League dell'ultima stagione ha protato entrate non previste che hanno innalzato gli utili nelle casse rossonere. L'ufficialità non si avrà prima di ottobre ma dai resoconti sulla prima semestrale, resi noti qualche settimana fa, si poteva ben sperare con un bilancio in attivo di 9 milioni. Una politica di sana austerity, contenimento dei costi e linea verde a cui si aggiunge anche le contrattazioni pr sponsorship onerose e le cessioni importanti (vedi Tonali).