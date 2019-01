Milan in semifinale di Coppa Italia, Tuttosport: "Il Pipita è Piatek"

L'edizione odierna di Tuttosport esalta la prestazione di Krzysztof Piatek, in Coppa Italia contro il Napoli. "Milan, il Pipita è Piatek", il titolo del giornale per esaltare la doppietta messa a segno dall'attaccante ex Genoa che fa subito dimenticare Gonzalo Higuain. Fuori la squadra di Carlo Ancelotti, quella allenata da Gennaro Gattuso approda in semifinale di coppa.