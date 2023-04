Milan, in stand by il rinnovo di Leao. La Stampa: "Se parte, c'è l'idea Okafor"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan ha ancora in ballo il rinnovo di Rafael Leao, in cui contratto scade nel giugno 2024. L’agente Jorge Mendes spinge per un trasferimento in estate (Chelsea in pole), mentre il padre del portoghese vorrebbe prolungare con i rossoneri. In caso di addio, come riporta La Stampa, Maldini e Massara hanno individuato nello svizzero Noah Okafor il perfetto sostituto. Recentemente l’attaccante del Salisburgo ha cambiato procuratore: ottima notizia per il Milan, visto che il precedente agente voleva portarlo all’Arsenal.