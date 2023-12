Milan, infortuni da record. La Gazzetta calcola: "800 giorni di stop"

Se c'è una costante nella prima parte di stagione del Milan, questa è quella legata alla situazione infortuni. I rossoneri stanno vivendo dal punto di vista fisico mesi da incubo. Anche negli anni passati c'erano stati problemi da questo punto di vista, mai si era arrivati ai livelli toccati in quest'anno. Al momento i rossoneri hanno patito 30 infortuni, nell'arco di 17 giornate di campionato.

La Gazzetta dello Sport ha approfondito il tema questa mattina e ha fatto il calcolo dei giorni in cui i calciatori del Milan sono stati indisponibili per un acciacco fisico. La risposta è sorprendente e sicuramente da record: "800 giorni di stop". Sommando i giorni di assenza dei vari giocatori del Milan questa è la cifra che esce fuori. Un numero clamoroso in negativo che apre riflessioni nel club importanti. Si farà una tournée a 5 giorni dal ritiro l'anno prossimo? Va cambiato qualcosa a Milanello? Ciò che sembra appurato è che l'allenatore e lo staff abbiano grandi responsabilità. In particolare per lo staff si attendono novità già nei prossimi giorni: ci sarà un cambiamento nella squadra dei fisioterapisti.