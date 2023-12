Milan inguardabile a Salerno. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Il Milan dell'Arechi è stato semplicemente inguardabile. Non c'è un altro aggettivo per descrivere la prestazione dei rossoneri che, per l'ennesima volta in questa stagione, si autodistruggono e rinvigoriscono pure la Salernitana che fino a ieri aveva conquistato otto punti in 16 partite. La squadra di Pippo Inzaghi, pur con i limiti tecnici, non ha demeritato e ha messo in campo grinta, voglia e un minimo di organizzazione. Tutte qualità assenti nel Milan di Pioli ieri sera. Questa le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport in primo piano titola: "Diavoletto". Tra ochiello e sottotitolo si legge: "Piccolo Milan. A Salerno Jovic lo salva al 90°. Solo un pari davanti a Ibra". Il Corriere dello Sport legge il pareggio del Milan in ottica corsa alla Champions League: "Tutti dentro". E poi sottolinea: "Jovic salva Pioli, Fiorentina quarta". Tuttosport in taglio basso scrive: "Pari e altro infortunio. Jovic salva Pioli ma a Cardinale così non va bene". Il riferimento è alla lettera di Cardinale alla "famiglia rossonera" in cui il manager americano sottolinea di non essere soddisfatto della posizione in Serie A e dell'eliminazione in Champions. Quindi il QS che scrive: "Milan, è solo un regalino".