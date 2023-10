Milan innamorato di Olivier, la Gazzetta: "Ha parato Giroud"

Nonostante siano passati due giorni e si sia già entrati in clima nazionali, non si placa l'entusiasmo in casa rossonera per la vittoria di Genova e per le gesta mirabolanti di Olivier Giroud come portiere di fortuna. La Gazzetta dello Sport titola parafrasando il celebre coro che i tifosi rossoneri dedicano al loro numero 9 quando segna e che hanno modificato dopo la parata di Marassi: "Ha parato Giroud". Nella giornata di ieri è stato il francese l'eroe assoluto: il Milan lo ha inserito tra i portieri sul sito web e poi ha messo in vendita la sua "9" da portiere, andata sold out in poche ore.

Dalla nazionale francese a Ibra, in tantissimi hanno elogiato la prestazione di Olivier a Marassi. Il Milan si gode il suo bomber.