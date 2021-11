Milan-Inter, Corriere della Sera: "Derby, scatto o riscatto"

"Derby, scatto o riscatto". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere della Sera dedica alle due milanesi nel giorno in cui si sfidano per la prima volta in questo campionato. "Milan determinato e senza calcoli cerca l’allungo in classifica - scrive il quotidiano -. L’Inter ha una sola idea in testa, lanciare la rimonta: il primo atto è la sfida di San Siro, tutto esaurito".