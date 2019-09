Milan-Inter, La Gazzetta dello Sport: "Trappola derby"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura alla stracittadina di Milano, in programma questa sera allo stadio San Siro. "Trappola derby", titola in prima pagina la rosea, che poi aggiunge: "Giampaolo cerca il gioco, non può fare passi falsi e vincendo aggancerebbe i nerazzurri. Conte è favorito e non vuole perdere la testa. Una sfida che arriva presto, ma conta già tanto". Per quanto riguarda la squadra milanista, ecco il commento della Gazzetta: "Piatek, Paquetà, Romagnoli, Suso: le facce rossonere per svoltare".