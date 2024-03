Milan, ipotesi squadra B. La Gazzetta: "Contatto per lo stadio di Sesto San Giovanni"

Il Milan potrebbe avere presto la sua seconda squadra. Come raccontato anche su MilanNews.it negli scorsi mesi, il club rossonero sta pensando ad attivare la squadra under 23 che possa disputare in Serie C. Questa mattina la Gazzetta dello Sport affronta l'argomento, fornendo qualche indiscrezione aggiuntiva e sottolineando come l'ipotesi resta più che viva. Il titolo della rosea recita in particolare sullo stadio: "Squadra B, lavori in corso. Contatto per lo stadio di Sesto San Giovanni".

Secondo la rosea, ultimamente il Milan ha contattato la Pro Sesto per valutare la possibilità di far giocare l'ipotetica seconda squadra allo stadio Breda della vicina Sesto San Giovanni. Di mezzo c'è però l'Inter con cui la Pro ha un accordo soprattutto per quanto riguarda la squadra femminile. A oggi la seconda squadra, in Italia, è stata creata solo da Juventus e Atalanta con risultati ottimi specialmente per i bianconeri, visti i tanti giovani lanciati con successo da Allegri. Il costo sarebbe di circa 7-10 milioni a stagione.