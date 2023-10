Milan-Juve all'orizzonte, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

Ci siamo, mancano appena due giorni alla supersfida tra Milan e Juventus, ciliegina sulla torta della nona giornata di campionato, che si giocherà a San Siro domenica sera. Già nelle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, il big match inizia a spadroneggiare nei titoli.

La Gazzetta dello Sport scrive così, dando spazio nella parte centrale della pagina: "Domenica Milan-Juve. Chi è più da scudetto". Il Corriere dello Sport dedica sempre la maggior parte della sua prima pagina ma principalmente dal punto di vista della Juventus e titola: "Outsider Juve, ma il Milan ha solo Mirante. Allegri a San Siro da sfavorito". Invece, Tuttosport apre con le dichiarazioni di due dei protagonisti, Vlahovic per i bianconeri e Reijnders per i rossoneri. Il virgolettato del serbo recita: "Dritto all'obiettivo". Quello dell'olandese del Milan invece: "Juve, ti tolgo Dusan". Il QS, che propone un'intervista al doppio ex Altafini, commenta in taglio basso: "Sportiello va ko. Contro la Juve tocca a Mirante".