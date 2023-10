Milan-Juve, dall'America all Francia. Tuttosport: "Per una sera al centro del mondo"

vedi letture

La sfida di questa sera tra Milan e Juventus, anche se la Serie A rimane meno appetibile a livello internazionale rispetto alla Premier, rimane un grande classico del calcio italiano e per questo sarà molto seguita anche all'estero. Tuttosport oggi titola così: "Per una sera al centro del mondo". Non solo a San Siro ma la sfida sarà seguita da 150 paesi contemporaneamente.

Questo è possibile anche grazie alla globalizzazione delle due rose. Basti pensare ai quattro americani, due per squadra; oppure ai francesi; o ancora agli inglesi, tedeschi, slavi e tanti altri giocatori che provengono da diversi luoghi del mondo e attirano l'attenzione sulla sfida.