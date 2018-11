Milan-Juve, il QS in prima pagina: "Higuain ha voglia di rivincita"

Anche il QS, in prima pagina, si sofferma sul big match in programma domani sera a San Siro (fischio d’inizio alle ore 20:30). "Verso Milan-Juve, Higuain ha voglia di rivincita", titola il Quotidiano Sportivo, evidenziando così la “rabbia” del Pipita, che domani sarà in campo dal primo minuto nonostante il problemino alla schiena. L’argentino vuole dimostrare alla sua ex squadra di aver fatto un grosso errore a scaricarlo la scorsa estate.