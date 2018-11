Milan-Juve, il QS titola: "Su il sipario"

L’edizione odierna del QS dedica l’apertura alla super sfida in programma questa sera a San Siro. "Su il sipario", titola in prima pagina il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Alle 20.30 la Scala del calcio si illumina con Milan-Juve: Higuain contro Ronaldo, intervista al doppio ex Serana: ‘Il Diavolo non è spacciato’". Bianconeri, ovviamente, favoriti, ma la Gattuso proverà a sgambettare il collega Allegri.