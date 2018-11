Milan-Juve, La Gazzetta dello Sport: "Palla ai guru"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica ampio spazio al big match di domani tra Milan e Juventus. Nello specifico, la rosea ha intervistato Sacchi e Lippi, due allenatori che hanno scritto pagina importanti sulle panchine di rossoneri e bianconeri. "Palla ai guru", titola in prima pagina la Gazzetta, che aggiunge: "Higuain ci sarà, Ahi Musacchio: fermo due mesi. Stop Biglia. Sensi idea per gennaio. Il neo azzurro nel mirino. E Bonucci torna da ex".