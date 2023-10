Milan-Juventus di nuovo al vertice, la Gazzetta: "Aria di corsa scudetto"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha avviato il countdown per il big match della nona giornata di campionato che metterà di fronte Milan e Juventus a San Siro domenica sera. La rosea titola così: "E' tornata Milan-Juve" e poi nel sottotitolo aggiunge: "A San Siro c'è aria di corsa scudetto". A distanza di 11 anni dall'ultima volta, quella famosa "decisa" dal gol di Muntari, sembra proprio che rossoneri e bianconeri potranno essere protagonisti di una nuova volata scudetto (non da soli).

La gara di domenica dirà tanto anche in questo senso. Allora Allegri sedeva sulla panchina del Diavolo, oggi è bianconero. Percorso inverso per Pioli che, non ha mai allenato la Juve e non era entrato nell'ultima corsa scudetto targata Milano-Torino, ma ha giocato qualche stagione in bianconero.