Milan-Juventus, il Corriere della Sera: "Notte da ricchi"

Il Corriere della Sera oggi in edicola apre la sezione sportiva parlando del big match in programma alle 20:30 a San Siro. "Notte da ricchi", titola il noto quotidiano milanese, che aggiunge: "In campo i due giocatori più pagati della A. Gonzalo Higuain contro Cristiano Ronaldo: la sfida tra Milan e Juventus passa attraverso i gol dei due bomber". Attenzione alla possibile illustre esclusione: "Bonucci in bilico", scrive il CorSera.