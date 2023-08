Milan, Krunic centrale: si va verso il rinnovo. Gazzetta: "Fenerbahçe lontano"

vedi letture

Dopo settimane in cui sembrava con la valigia in mano, Rade Krunic si appresta a diventare uno dei perni del Milan nella stagione che sta per cominciare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex Empoli sarà blindato con un rinnovo (e adeguamento) del contratto in scadenza nel 2025.

Il Fenerbahçe, che aveva tentato il centrocampista bosniaco con un contratto decisamente più ricco di quello attuale, adesso è più lontano: a meno di rilanci a cifre irrinunciabili, Krunic rimarrà rossonero. L'adeguamento proposto dai rossoneri al giocatore, che oggi guadagna un milione e mezzo a stagione, dovrebbe essere di circa 2,5 milioni annui.