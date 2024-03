Milan, l'Europa League in secondo piano. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

vedi letture

Domani il Milan sarà in campo a Praga per affrontare lo Slavia nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, dopo il 4-2 dell'andata di sei giorni fa a San Siro. Dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, però, questo non sembra. Infatti tutti si concentrano sulla vicenda che ieri ha scosso il mondo rossonero: le indagini su Giorgio Furlani e Ivan Gazidis per aver omesso alla Figc dettagli particolari sull'assetto societario rossonero. Dei sospetti nati dall'idea secondo cui il club di via Aldo Rossi sarebbe in realtà ancora nelle mani del fondo Elliott.

La Gazzetta dello Sport titola quasi a tutta pagina: "Indagine della Procura di Milano, perquisita la sede. Il Milan è ancora di Elliott". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Il controllo non sarebbe mai passato a Cardinale. Indagati Gazidis e Furlani. Il club rischia multe e penalizzazioni in Italia e in Europa". Il Corriere dello Sport in taglio basso riporta: "Milan, si muove la procura Figc". E anche in questo caso il sottotitolo fornisce indicazioni aggiuntive: "Secondo i pm sarebbe Elliott a controllare la società. Il portavoce del fondo: "Accuse false". Quattro indagati tra cui Furlani e Gazidis. La replica: "Noi estranei al procedimento"". Infine Tuttosport che questa mattina titola in primo piano: "Il Milan rischia grosso". E aggiunge: "Guardia di Finanza in sede, nel mirino il passaggio di proprietà a RedBird: il sospetto della Procura è che Elliott abbia ancora il controllo della società. Figc e Uefa attendono gli atti. Dalla multa, alla penalizzazione, all'esclusione dalle coppe: ecco le possibili sanzioni. Il Milan: "Noi estranei, ma collaboreremo".