Milan, La Gazzetta dello Sport: "Attacco al potere"

"Attacco al potere". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri in vista delle prossime sfide in programma in campionato. "Contro le big è un piccolo Diavolo", scrive la rosea analizzando i risultati ottenuti in questa stagione dalla squadra milanista negli scontri diretti. "Pioli prepara l’ultima sorpresa - aggiunge la rosea - con la Roma scatta il tour de force: in forma e motivato, il Milan deve svoltare per le coppe".