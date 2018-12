Milan, La Gazzetta dello Sport: "Avanti Cesc (ma con lo sconto)"

C’è spazio anche per i rossoneri, o meglio, per le strategie di mercato del club sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Milan, avanti Cesc (ma con lo sconto)", titola la rosea, che pone l’accento sulla trattativa per il centrocampista Fabregas, primo obiettivo sulla lista di Leonardo in vista della sessione di gennaio. "Il Chelsea - si legge belle pagine interne - finge di non preoccuparsi della scadenza del contratto a giugno e chiede un compenso di otto milioni".