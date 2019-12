Milan, La Gazzetta dello Sport: "Boban-Elliott: pace"

"Mercato? Vedremo quello che ci permetteranno di fare". Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici del fondo Elliott avevano interpretato le parole di Boban nel post partita di Bergamo come un’esortazione a investire. Ma se si parla di investimenti, va detto che la proprietà non ha mai fatto mancare il proprio supporto. Non era, però, la famiglia Singer la destinataria del messaggio: Boban ha contatti frequenti con Gordon e il rapporto appare solido. Quel "vedremo cosa ci permetteranno di fare" era riferito alle condizioni in cui la società si trova costretta ad agire, "frenata" dal Fair Play Finanziario e dalle difficoltà tipiche del mercato invernale.