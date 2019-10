Milan, La Gazzetta dello Sport: "Calhanuovo"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento su Calhanoglu, migliore in campo nell’ultima gara di campionato contro il Lecce. "Calhanuovo", titola con un gioco di parole la rosea, che poi aggiunge: "Gol, fantasia e libertà d’azione: Hakan è rinato. E ora il Milan ha un 10 totale. Con Pioli in panchina il turco si è rilanciato: coperto da Kessie e libero da incombenze tattiche, ha dimostrato di poter trascinare i rossoneri".