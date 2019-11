La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla gara giocata ieri a San Siro. "Milan c’è il Jack, serve l’asso", titola il noto quotidiano sportivo, che poi aggiunge: "Il pari di San Siro non rilancia nessuno: segna Lozano, poi Bonaventura ritrova il gol dopo 412 giorni. Fischi a Piatek, attesa Ibra. Napoli: Ancelotti appeso alla Champions".