Milan, La Gazzetta dello Sport: "Col Parma debutta Gazidis"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sui rossoneri, impegnati oggi all’ora di pranzo. "Milan, col Parma debutta Gazidis", titola di spalla la rosea, che aggiunge: "Scontro diretto alle 12.30. Il Ceo incontra Gattuso, Leonardo e Maldini, oggi fa l’esordio a San Siro". In vista del lunch match del Meazza, la Gazzetta ha intervistato mister Arrigo Sacchi, ex tecnico di entrambe le squadre: "Che bel lavoro nei due club".