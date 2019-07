Milan, La Gazzetta dello Sport: "Correa è servito!"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al mercato del Milan. "Correa è servito", titola la rosea, che poi aggiunge: "Velocità e tecnica: ecco la spalla ideale per Piatek. Tutto pronto per la chiusura oggi dell’affare: all’Atletico andranno 40 milioni più bonus". Nel frattempo, "Bennacer stupisce già tutti (con il look)". Il giovane centrocampista, che la rosea definisce "l’algerino eccentrico", è sbarcato ieri a Milano per le visite mediche.