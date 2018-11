Milan, La Gazzetta dello Sport: "Cutrone ora gioca su 2 tavoli"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane si sofferma - in prima pagina - sui rossoneri, impegnati in serata contro l’Udinese, ponendo l’accento in particolare su uno dei protagonisti della squadra di Gattuso. "L’ombra di Ibra e il 4° posto, Cutrone ora gioca su 2 tavoli", titola la rosea, che aggiunge: "A Udine sarà ancora accanto a Higuain per difendere la posizione in classifica. Con Zlatan che incombe". Nel frattempo, "nel Milan ricompare Montolivo".